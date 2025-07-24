Exposition « Histoire des restaurations du Château du Rivau », Château du Rivau, Lémeré

Informations pratiques

Exposition « Histoire des restaurations du Château du Rivau » 19 et 20 septembre Château du Rivau Indre-et-Loire

Accès gratuit au pressoir tout au long de la journée, sans supplément du droit d’entrée. Tarif préférentiel : 10€ par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dans cette exposition située dans notre pressoir, venez découvrir les impressionnantes et indispensables restaurations réalisées au Château du Rivau, Monument Historique, à partir de 1995.

17 ans de restaurations, c’est :

• 1276 m2 de surface des toitures d’ardoises changées,

• 126 fenêtres remplacées avec les modèles de ferronneries du XVe siècle,

• 1 km de mur remonté,

• 75 m3 de chêne pour la charpente remplacée…

Photos, anecdotes, chiffres, le Château du Rivau est un patrimoine en péril qui a été restauré par des passionnés dans les règles de l’art.

Château du Rivau 9 Rue du Château, 37120 Lémeré, France Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247957747 http://www.chateaudurivau.com Ce château est construit sur une colline le long de la vallée de la Veude. Bâti aux XIIIe et XIVe siècles, il a été reconstruit d’un jet au cours des années 1450 pour Pierre de Beauvau, seigneur de la Roche-sur-Yon, gouverneur d’Anjou et du Maine. Les communs au sud du château ont été édifiés au XVIe siècle (probablement dans la seconde moitié). Les bâtiments sont disposés en U autour d’une cour quadrangulaire. Trois tours marquent les angles. L’aile ouest est occupée par des écuries, tandis qu’à l’est se trouve la grange du XVIIIe siècle. Les anciennes écuries voûtées de pierre dans un vaste bâtiment en L avaient des mangeoires en pierre de taille (pour la plupart détruites). Dans la cour, on remarque une fontaine du XVIIe siècle, composée d’un bassin à huit pans et d’un massif rectangulaire surmonté d’un couronnement sculpté. Sur la D749, à 10km de Chinon en direction de Richelieu. Sortie N°25 de l’A10 et N° 5 de l’A85. 2 parkings.

Dans cette exposition située dans notre pressoir, venez découvrir les impressionnantes et indispensables restaurations réalisées au Château du Rivau, Monument Historique, à partir de 1995.

©Château du Rivau