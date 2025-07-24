Parcours-jeux : Face aux ennemis du patrimoine, Château du Rivau, Lémeré

Informations pratiques

Parcours-jeux : Face aux ennemis du patrimoine 19 et 20 septembre Château du Rivau Indre-et-Loire

Activité sans supplément du droit d’entrée. Tarif préférentiel : 10€ par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les ennemis du patrimoine : saurez-vous les démasquer ?

Le patrimoine ne disparaît pas uniquement sous les coups du temps. Munis de votre sens de l’orientation et de votre logique, parcourez le domaine pour résoudre une série d’énigmes afin de découvrir ce qui menace le patrimoine. Chaque défi vous permettra d’identifier les dangers qui guettent le Château du Rivau et découvrir les solutions mises en œuvre pour le préserver.

Une expérience ludique, accessible aux adultes, toute la journée, sans supplément.

Château du Rivau 9 Rue du Château, 37120 Lémeré, France Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247957747 http://www.chateaudurivau.com Ce château est construit sur une colline le long de la vallée de la Veude. Bâti aux XIIIe et XIVe siècles, il a été reconstruit d’un jet au cours des années 1450 pour Pierre de Beauvau, seigneur de la Roche-sur-Yon, gouverneur d’Anjou et du Maine. Les communs au sud du château ont été édifiés au XVIe siècle (probablement dans la seconde moitié). Les bâtiments sont disposés en U autour d’une cour quadrangulaire. Trois tours marquent les angles. L’aile ouest est occupée par des écuries, tandis qu’à l’est se trouve la grange du XVIIIe siècle. Les anciennes écuries voûtées de pierre dans un vaste bâtiment en L avaient des mangeoires en pierre de taille (pour la plupart détruites). Dans la cour, on remarque une fontaine du XVIIe siècle, composée d’un bassin à huit pans et d’un massif rectangulaire surmonté d’un couronnement sculpté. Sur la D749, à 10km de Chinon en direction de Richelieu. Sortie N°25 de l’A10 et N° 5 de l’A85. 2 parkings.

Les ennemis du patrimoine : saurez-vous les démasquer ?

©Château du Rivau