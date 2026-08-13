Informations pratiques

Lémeré

Lémeré en fête

Stade, derrière la Mairie Lémeré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Vide-grenier à partir de 8h.

Buvette, petite restauration rapide le midi, moules-frites le soir ou pique-nique tiré du sac.

A 19h, animation musicale assurée par Joël Samuel.

Feu d’artifice (sous réserve) à la tombée de la nuit.

Réservation conseillée.

Vide-grenier à partir de 8h.

Buvette, petite restauration rapide le midi, moules-frites le soir ou pique-nique tiré du sac.

A 19h, animation musicale assurée par Joël Samuel.

Feu d’artifice (sous réserve) à la tombée de la nuit.

Réservation conseillée. .

Stade, derrière la Mairie Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 70 36

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English :

Yard sale starting at 8 a.m.

Refreshments, light lunch options, mussels and fries in the evening, or bring your own picnic.

At 7 p.m., musical entertainment provided by JoBl Samuel.

Fireworks (weather permitting) at nightfall.

Reservations recommended.

L’événement Lémeré en fête Lémeré a été mis à jour le 2026-08-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme