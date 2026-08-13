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AGENDA · Lémeré

Lémeré en fête Lémeré

samedi 5 septembre 2026 · Lémeré

Lémeré en fête Lémeré

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
Stade, derrière la Mairie
Ville
37120 Lémeré
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Lémeré

Lémeré en fête

Stade, derrière la Mairie Lémeré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Vide-grenier à partir de 8h.
Buvette, petite restauration rapide le midi, moules-frites le soir ou pique-nique tiré du sac.
A 19h, animation musicale assurée par Joël Samuel.
Feu d’artifice (sous réserve) à la tombée de la nuit.
Réservation conseillée.
Vide-grenier à partir de 8h.
Buvette, petite restauration rapide le midi, moules-frites le soir ou pique-nique tiré du sac.
A 19h, animation musicale assurée par Joël Samuel.
Feu d’artifice (sous réserve) à la tombée de la nuit.
Réservation conseillée.   .

Stade, derrière la Mairie Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 70 36 

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English :

Yard sale starting at 8 a.m.
Refreshments, light lunch options, mussels and fries in the evening, or bring your own picnic.
At 7 p.m., musical entertainment provided by JoBl Samuel.
Fireworks (weather permitting) at nightfall.
Reservations recommended.

L’événement Lémeré en fête Lémeré a été mis à jour le 2026-08-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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