Informations pratiques

Expo Photo « Avant/Après » au Château du Rivau 19 et 20 septembre Château du Rivau Indre-et-Loire

Accès sans supplément du droit d’entrée. Tarif préférentiel : 10€ par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Comment se rendre compte des prouesses des restaurations et des maîtres d’oeuvre ? Rien de mieux que de comparer avec un petit « Avant/Après« .

Tout autour du château et des bâtiments des communs, découvrez des impressions d’anciennes photographies et cartes postales pour apprécier encore plus tout le travail qui a été accompli.

Château du Rivau 9 Rue du Château, 37120 Lémeré, France Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247957747 http://www.chateaudurivau.com Ce château est construit sur une colline le long de la vallée de la Veude. Bâti aux XIIIe et XIVe siècles, il a été reconstruit d’un jet au cours des années 1450 pour Pierre de Beauvau, seigneur de la Roche-sur-Yon, gouverneur d’Anjou et du Maine. Les communs au sud du château ont été édifiés au XVIe siècle (probablement dans la seconde moitié). Les bâtiments sont disposés en U autour d’une cour quadrangulaire. Trois tours marquent les angles. L’aile ouest est occupée par des écuries, tandis qu’à l’est se trouve la grange du XVIIIe siècle. Les anciennes écuries voûtées de pierre dans un vaste bâtiment en L avaient des mangeoires en pierre de taille (pour la plupart détruites). Dans la cour, on remarque une fontaine du XVIIe siècle, composée d’un bassin à huit pans et d’un massif rectangulaire surmonté d’un couronnement sculpté. Sur la D749, à 10km de Chinon en direction de Richelieu. Sortie N°25 de l’A10 et N° 5 de l’A85. 2 parkings.

Comment se rendre compte des prouesses des restaurations et des maîtres d’oeuvre ? Rien de mieux que de comparer avec un petit « Avant/Après ».

©Château du Rivau