Espace « Maîtres-Bâtisseurs du Moyen Âge », Château du Rivau, Lémeré

Informations pratiques

Espace « Maîtres-Bâtisseurs du Moyen Âge » 19 et 20 septembre Château du Rivau Indre-et-Loire

Espace accessible toute la journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Comment les bâtisseurs du Moyen Âge prenaient-ils leurs mesures sans nos outils modernes ?

Quels instruments utilisaient-ils pour tracer, sculpter et construire ?

Quelles unités de mesure guidaient leurs gestes ? Pieds, coudées, autre chose ?

Et surtout, quel secret permettait à une voûte de tenir sans s’écrouler ?

Découvrez un espace immersif où petits et grands peuvent revivre le quotidien des artisans du Moyen Âge, comprendre les techniques de construction d’autrefois et tester leurs talents de bâtisseurs. Une aventure interactive au cœur du savoir-faire médiéval !

Château du Rivau 9 Rue du Château, 37120 Lémeré, France Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247957747 http://www.chateaudurivau.com Ce château est construit sur une colline le long de la vallée de la Veude. Bâti aux XIIIe et XIVe siècles, il a été reconstruit d’un jet au cours des années 1450 pour Pierre de Beauvau, seigneur de la Roche-sur-Yon, gouverneur d’Anjou et du Maine. Les communs au sud du château ont été édifiés au XVIe siècle (probablement dans la seconde moitié). Les bâtiments sont disposés en U autour d’une cour quadrangulaire. Trois tours marquent les angles. L’aile ouest est occupée par des écuries, tandis qu’à l’est se trouve la grange du XVIIIe siècle. Les anciennes écuries voûtées de pierre dans un vaste bâtiment en L avaient des mangeoires en pierre de taille (pour la plupart détruites). Dans la cour, on remarque une fontaine du XVIIe siècle, composée d’un bassin à huit pans et d’un massif rectangulaire surmonté d’un couronnement sculpté. Sur la D749, à 10km de Chinon en direction de Richelieu. Sortie N°25 de l’A10 et N° 5 de l’A85. 2 parkings.

Plongez dans l’univers des bâtisseurs médiévaux !

Construction de Saint-Jacques de Compostelle | © Bibliothèque nationale de France