Caliente

9 rue de l’Hospice Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 12:00:00

fin : 2026-10-10 15:30:00

Date(s) :

2026-10-10

**Réservation obligatoire en mairie**

Un voyage captivant à travers des tableaux emblématiques du Brésil, de l’Italie, de l’Espagne et de bien d’autres pays, animés par des chorégraphies enflammées. Un spectacle ensoleillé … Les costumes magnifiques vous transportent dans un tourbillon de couleurs et de sensations.

**Réservation obligatoire en mairie**

Un voyage captivant à travers des tableaux emblématiques du Brésil, de l’Italie, de l’Espagne et de bien d’autres pays, animés par des chorégraphies enflammées. Un spectacle ensoleillé … Les costumes magnifiques vous transportent dans un tourbillon de couleurs et de sensations. .

9 rue de l’Hospice Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 46 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

**Reservations required at the town hall**

A captivating journey through emblematic scenes from Brazil, Italy, Spain and many other countries, brought to life by fiery choreography. A sunny show? Magnificent costumes transport you into a whirlwind of colors and sensations.

L’événement Caliente Roubaix a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme