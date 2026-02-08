Caliente Roubaix
Caliente Roubaix samedi 10 octobre 2026.
Caliente
9 rue de l’Hospice Roubaix Nord
Début : 2026-10-10 12:00:00
fin : 2026-10-10 15:30:00
2026-10-10
**Réservation obligatoire en mairie**
Un voyage captivant à travers des tableaux emblématiques du Brésil, de l’Italie, de l’Espagne et de bien d’autres pays, animés par des chorégraphies enflammées. Un spectacle ensoleillé … Les costumes magnifiques vous transportent dans un tourbillon de couleurs et de sensations.
Un voyage captivant à travers des tableaux emblématiques du Brésil, de l’Italie, de l’Espagne et de bien d’autres pays, animés par des chorégraphies enflammées. Un spectacle ensoleillé … Les costumes magnifiques vous transportent dans un tourbillon de couleurs et de sensations. .
9 rue de l'Hospice Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France
English :
**Reservations required at the town hall**
A captivating journey through emblematic scenes from Brazil, Italy, Spain and many other countries, brought to life by fiery choreography. A sunny show? Magnificent costumes transport you into a whirlwind of colors and sensations.
