CALOGERO Rond-point Carré d’As Agde
CALOGERO Rond-point Carré d’As Agde jeudi 3 décembre 2026.
Agde
CALOGERO
Rond-point Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-03
Le Palais des Congrès du cap d’Agde accueille Calogero.
Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès
septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de
150 dates. Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il
revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour
offrir un résumé de son parcours en concert, avec une
sélection de morceaux choisis issus de son
répertoire et présentés dans des versions inédites. Infos
sur Calogero.fr
> Vincent Ribera Organisation
Points de ventes habituels
AUCHAN CARREFOUR CULTURA
E. LECLERC
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MAGASIN FNAC SYSTÈME U
INTERMARCHÉ
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Infos sur Calogero.fr
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Rond-point Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie
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English : CALOGERO
The Palais des Congrès in Cap d’Agde welcomes Calogero.
L’événement CALOGERO Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34