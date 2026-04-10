CALOGERO Rond-point Carré d’As Agde

Agde

CALOGERO

Rond-point Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Le Palais des Congrès du cap d’Agde accueille Calogero.

Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès

septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de

150 dates. Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il

revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour

offrir un résumé de son parcours en concert, avec une

sélection de morceaux choisis issus de son

répertoire et présentés dans des versions inédites. Infos

sur Calogero.fr

> Vincent Ribera Organisation

Points de ventes habituels

AUCHAN CARREFOUR CULTURA

E. LECLERC

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MAGASIN FNAC SYSTÈME U

INTERMARCHÉ

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Infos sur Calogero.fr

#TEMPSFORT

#HIVER .

Rond-point Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : CALOGERO

The Palais des Congrès in Cap d’Agde welcomes Calogero.

L’événement CALOGERO Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34