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CALOGERO Rond-point Carré d’As Agde

CALOGERO Rond-point Carré d’As Agde jeudi 3 décembre 2026.

Lieu : Rond-point Carré d'As

Adresse : LE CAP D'AGDE

Ville : 34300 Agde

Département : Hérault

Début : jeudi 3 décembre 2026

Fin : jeudi 3 décembre 2026

Tarif :

Agde

CALOGERO

Rond-point Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03
fin : 2026-12-03

Date(s) :
2026-12-03

Le Palais des Congrès du cap d’Agde accueille Calogero.
Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès
septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de
150 dates. Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il
revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour
offrir un résumé de son parcours en concert, avec une
sélection de morceaux choisis issus de son
répertoire et présentés dans des versions inédites. Infos
sur Calogero.fr

> Vincent Ribera Organisation

Points de ventes habituels

AUCHAN CARREFOUR CULTURA
E. LECLERC
WWW.TICKETMASTER.FR
MAGASIN FNAC SYSTÈME U
INTERMARCHÉ
WWW.FNAC.COM
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Infos sur Calogero.fr

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Rond-point Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie  

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English : CALOGERO

The Palais des Congrès in Cap d’Agde welcomes Calogero.

L’événement CALOGERO Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34

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