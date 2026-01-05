Calogero au théâtre antique Jardin d’été Arles

Calogero au théâtre antique

Lundi 27 juillet 2026 à partir de 21h30. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Début : 2026-07-27 21:30:00

fin : 2026-07-27

2026-07-27

En 2026 Calogero est de retour sur scène avec une tournée intimiste exceptionnelle de plus de 150 dates à travers la France. Il fera notamment escale à Arles, au Théâtre Antique, pour un concert qui s’annonce déjà mémorable.

Au programme des versions inédites et réarrangées de ses morceaux les plus emblématiques, ainsi que quelques surprises soigneusement choisies pour l’occasion. Dans cette formule plus proche du public, l’artiste proposera un échange chaleureux, où chaque concert prendra des allures de rendez-vous privilégié avec ses fans.



Entre émotion, partage et moments suspendus, cette soirée promet d’être l’un des temps forts de la tournée. Les places risquent d’être très demandées, tant l’événement est attendu par les amateurs de chanson française. .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In 2026 Calogero returns to the stage with an exceptional intimate tour of over 150 dates across France. He will be stopping off in Arles, at the Théâtre Antique, for what promises to be a memorable concert.

