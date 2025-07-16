Calogero Parc des Expositions Chalon-sur-Saône
Calogero Parc des Expositions Chalon-sur-Saône vendredi 11 décembre 2026.
Calogero
Parc des Expositions 1 RUE D’AMSTERDAM Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2026-12-11
fin : 2026-12-11
2026-12-11
Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates.
Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.
D2P en accord avec TS3 Fimalac Entertainment présente ce concert. .
Parc des Expositions 1 RUE D'AMSTERDAM Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
