Calogero — Un soir dans les théâtres Roubaix

Calogero — Un soir dans les théâtres

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 21:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Quinze ans après sa dernière tournée dans les théâtres, **Calogero** signe un retour attendu et lumineux avec un tout nouveau spectacle qui parcourt la France, la Suisse et la Belgique depuis septembre 2025.

Cette fois, il délaisse les Zéniths et les Arenas de son _**A.M.O.U.R Tour**_ pour retrouver la proximité, la chaleur et la sincérité des salles plus intimes. Dans ces lieux chargés d’histoire — comme Le Colisée — Calogero propose un véritable condensé de sa carrière un concert d’émotion pure, sans artifice, pensé comme un dialogue avec le public. Chaque chanson y trouve une nouvelle respiration, un nouvel éclat.

Sur scène, il revisite ses plus grands titres — _Danser encore, Les feux d’artifice, 1987, Avant toi_ ou encore _Fondamental_ — réarrangés spécialement pour ces espaces acoustiques. Certains morceaux se dévoilent sous des versions inédites, plus épurées, magnifiées par une instrumentation élégante et des lumières tamisées.

Entre confidence et intensité, Calogero retrouve ici l’émotion brute de ses débuts. Un moment suspendu, où la voix, les mots et les notes racontent vingt-cinq ans de musique, de doutes et de passion. Il chante la mémoire, la fragilité, la joie simple d’être ensemble. Et quand la dernière note s’efface, il demeure ce silence rare et précieux, celui des instants qu’on aimerait retenir encore un peu.

Avec _**Le Tour des Théâtres**_, Calogero rappelle que la simplicité peut être la plus belle des grandeurs.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

Fifteen years after his last theatrical tour, **Calogero** makes an eagerly-awaited comeback with a brand-new show that has been touring France, Switzerland and Belgium since September 2025.

This time, he leaves behind the Zeniths and Arenas of his _**A.M.O.U.R Tour**_ to rediscover the closeness, warmth and sincerity of more intimate venues. In such historic venues as Le Colisée? Calogero offers a true summary of his career: a concert of pure emotion, without artifice, conceived as a dialogue with the audience. Each song finds a new breath, a new sparkle.

On stage, he revisits his greatest hits? danser encore, Les feux d?artifice, 1987, Avant toi_ and _Fondamental_? rearranged especially for this acoustic setting. Some songs are revealed in new, more refined versions, enhanced by elegant instrumentation and subdued lighting.

Between confidence and intensity, Calogero recaptures the raw emotion of his early days. A suspended moment, where voice, words and notes recount twenty-five years of music, doubts and passion. He sings of memory, fragility and the simple joy of being together. And when the last note fades, there remains that rare and precious silence, the silence of moments we’d like to hold on to a little longer.

With _**Le Tour des Théâtres**_, Calogero reminds us that simplicity can be the most beautiful of greatness.

