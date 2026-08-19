Informations pratiques

Sète

CAM ET LEON À LA RECHERCHE DU PÈRE NOEL

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-28

fin : 2026-12-30

Date(s) :

2026-12-28

Enquête A partir de 5 ans

L’avis du Théâtre de Poche : UNE AVENTURE PLEINE DE RIRES POUR RETROUVER LA MAGIE DE NOEL

Cam et Léon entraînent le jeune public dans une quête joyeuse et déjantée à la recherche du Père Noël. Porté par un duo complice et une énergie communicative, le spectacle mêle humour, fantaisie et interaction avec les enfants. Une parenthèse ludique et chaleureuse qui célèbre l’amitié, l’imaginaire et l’esprit de Noël.

OFFRE D’EMPLOI

Devenez Détective privé

Qualités requises : Savoir résoudre des énigmes, aimer voyager, se repérer sur une carte, savoir travailler en équipe, avoir un bon sens de la communication avec les animaux afin d’obtenir des informations précieuses.

A l’aide d’une mystérieuse lettre écrite par le lutin Arsène et d’une carte au trésor transmises à tous les enfants, Cam, Léon et les apprentis détectives vont partir à l’aventure pour tenter de retrouver le Père Noël. .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

L’événement CAM ET LEON À LA RECHERCHE DU PÈRE NOEL Sète a été mis à jour le 2026-08-19 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau