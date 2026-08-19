CAM ET LEON À LA RECHERCHE DU PÈRE NOEL Sète
lundi 28 décembre 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
CAM ET LEON À LA RECHERCHE DU PÈRE NOEL
29 grande rue haute Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-28
fin : 2026-12-30
Date(s) :
2026-12-28
Enquête A partir de 5 ans
L’avis du Théâtre de Poche : UNE AVENTURE PLEINE DE RIRES POUR RETROUVER LA MAGIE DE NOEL
Cam et Léon entraînent le jeune public dans une quête joyeuse et déjantée à la recherche du Père Noël. Porté par un duo complice et une énergie communicative, le spectacle mêle humour, fantaisie et interaction avec les enfants. Une parenthèse ludique et chaleureuse qui célèbre l’amitié, l’imaginaire et l’esprit de Noël.
OFFRE D’EMPLOI
Devenez Détective privé
Qualités requises : Savoir résoudre des énigmes, aimer voyager, se repérer sur une carte, savoir travailler en équipe, avoir un bon sens de la communication avec les animaux afin d’obtenir des informations précieuses.
A l’aide d’une mystérieuse lettre écrite par le lutin Arsène et d’une carte au trésor transmises à tous les enfants, Cam, Léon et les apprentis détectives vont partir à l’aventure pour tenter de retrouver le Père Noël. .
29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement CAM ET LEON À LA RECHERCHE DU PÈRE NOEL Sète a été mis à jour le 2026-08-19 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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