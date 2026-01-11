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Camargue Plurielle Av Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer

Camargue Plurielle Av Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 15 août 2026.

Lieu : Av Van Gogh

Adresse : Arènes

Ville : 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Saintes-Maries-de-la-Mer

Camargue Plurielle

Samedi 15 août 2026.

Annulé ou fermé. Av Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Toute la journée sur la place des Gitans, des démonstrations de cuisine et un marché de producteurs et artisans locaux pour découvrir la gastronomie et le terroir de Camargue
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Av Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 05 

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English :

All day long on the Place des Gitans, cooking demonstrations and a market of local producers and craftsmen to discover the gastronomy and terroir of the Camargue

L’événement Camargue Plurielle Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

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