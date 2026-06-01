Camélia Jordana, les Divas de la Méditerranée Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts

Camélia Jordana, les Divas de la Méditerranée

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:00:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-27

À l’occasion du grand temps fort autour des langues arabes à la Cité, Camélia Jordana donne voix aux divas et icônes qui ont enchanté les deux rives de la Méditerranée pendant des décennies, faisant circuler le grec, le persan, le français, l’arabe et l’espagnol dans un dialogue entre passé et présent.

Il faut dire que la chanteuse est souvent là où on ne l’attend pas, prenant un réel plaisir à brouiller les cartes, à aller où son envie et ses convictions la portent, avec une curiosité artistique et un appétit créatif qu’aucun plan de carrière ne saurait assujettir.

D’Oum Kalthoum à Fairuz, de Maria Callas à Estrella Morente, Camélia Jordana donne le la de ce vibrant hommage musical aux côtés des comédiennes et chanteuses Estelle Meyer et Sonia Faidi, du danseur de flamenco Rubèn Molina et du musicien marocain Mhamed El Menjra. Un spectacle à vivre dans le cadre magnifique de la cour des Offices, à la nuit tombée.

Concert en extérieur, dans la cour des Offices

Placement libre et assis, dans la limite des places disponibles

Durée 1h20

Ouverture des portes 19h

Restauration possible sur place

À l’occasion du grand temps fort autour des langues arabes à la Cité, Camélia Jordana donne voix aux divas et icônes qui ont enchanté les deux rives de la Méditerranée pendant des décennies, faisant circuler le grec, le persan, le français, l’arabe et l’espagnol dans un dialogue entre passé et présent.

Il faut dire que la chanteuse est souvent là où on ne l’attend pas, prenant un réel plaisir à brouiller les cartes, à aller où son envie et ses convictions la portent, avec une curiosité artistique et un appétit créatif qu’aucun plan de carrière ne saurait assujettir.

D’Oum Kalthoum à Fairuz, de Maria Callas à Estrella Morente, Camélia Jordana donne le la de ce vibrant hommage musical aux côtés des comédiennes et chanteuses Estelle Meyer et Sonia Faidi, du danseur de flamenco Rubèn Molina et du musicien marocain Mhamed El Menjra. Un spectacle à vivre dans le cadre magnifique de la cour des Offices, à la nuit tombée.

Concert en extérieur, dans la cour des Offices

Placement libre et assis, dans la limite des places disponibles

Durée 1h20

Ouverture des portes 19h

Restauration possible sur place .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

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English :

To coincide with the major event focusing on Arabic languages at the Cité, Camélia Jordana gives voice to the divas and icons who have enchanted both shores of the Mediterranean for decades, bringing Greek, Persian, French, Arabic and Spanish into a dialogue between past and present.

It has to be said that the singer is often where you least expect her, taking real pleasure in shuffling the deck, going wherever her desires and convictions take her, with an artistic curiosity and creative appetite that no career plan can subdue.

From Oum Kalthoum to Fairuz, from Maria Callas to Estrella Morente, Camélia Jordana sets the tone for this vibrant musical tribute, alongside actors and singers Estelle Meyer and Sonia Faidi, flamenco dancer Rubèn Molina and Moroccan musician Mhamed El Menjra. A show to be enjoyed in the magnificent setting of the Uffizi courtyard, after dark.

Outdoor concert in the Uffizi courtyard

Free and seated seating, subject to availability

Running time: 1h20

Doors open: 7pm

Catering available on site

L’événement Camélia Jordana, les Divas de la Méditerranée Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence Aisne Tourisme