Camerata du Mont-Blanc Chamonix Vallée Classics Festival Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc
Camerata du Mont-Blanc Chamonix Vallée Classics Festival Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc vendredi 31 juillet 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Camerata du Mont-Blanc Chamonix Vallée Classics Festival
Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 30 – 30 – 50 EUR
50 € premiers rangs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Le 31 juillet 2024, nous aurons le grand plaisir d’accueillir la Camerata du Mont-Blanc, dont la musique enchante le public depuis de nombreuses années, dans les églises de la région.
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Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@cvc-festival.com
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English :
On July 31, 2024, we will have the great pleasure of welcoming the Camerata du Mont-Blanc, whose music has delighted audiences for many years, to the churches of the region.
L’événement Camerata du Mont-Blanc Chamonix Vallée Classics Festival Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2024-05-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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