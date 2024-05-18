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Camerata du Mont-Blanc Chamonix Vallée Classics Festival Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc

Camerata du Mont-Blanc Chamonix Vallée Classics Festival Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Eglise Saint Michel

Ville : 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Département : Haute-Savoie

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 30 30 50 50 € premiers rangs

Chamonix-Mont-Blanc

Camerata du Mont-Blanc Chamonix Vallée Classics Festival

Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

50 € premiers rangs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Le 31 juillet 2024, nous aurons le grand plaisir d’accueillir la Camerata du Mont-Blanc, dont la musique enchante le public depuis de nombreuses années, dans les églises de la région.
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Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   contact@cvc-festival.com

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English :

On July 31, 2024, we will have the great pleasure of welcoming the Camerata du Mont-Blanc, whose music has delighted audiences for many years, to the churches of the region.

L’événement Camerata du Mont-Blanc Chamonix Vallée Classics Festival Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2024-05-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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