Camerone Légion étrangère Aubagne
vendredi 30 avril 2027 · Légion étrangère · Aubagne
Informations pratiques
Aubagne
Camerone
Vendredi 30 avril de 12h à 2h.
Samedi 1er mai de 10h30 à 19h30. Légion étrangère CD 2 Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-30 10:30:00
fin : 2027-05-01 19:30:00
Date(s) :
2027-04-30 2027-05-01
Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée qui les écrasa. La vie plutôt que le courage abandonna ces soldats français, le 30 avril 1863 .
L’anniversaire de ce combat est célébré de manière solennelle partout où se trouvent des légionnaires.
A la Maison Mère d’Aubagne, 10.000 invités assistent chaque année à la prise d’armes (sur inscription).
La cérémonie sera suivie des journées portes ouvertes traditionnelles, avec une kermesse ouverte au public.
Mercredi 30 avril
12h00 Ouverture de la kermesse au public
20h00 Élection de miss képi blanc et bal du légionnaire
02h00 Fermeture de la kermesse
Jeudi 1er mai
10h30 Ouverture de la kermesse
16h00 Tirage au sort du jeu-concours
19h00 Fin de la kermesse
19h30 Fermeture des portes du quartier Vienot .
Légion étrangère CD 2 Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
They were here less than 60, opposed to a whole army that crushed them. Life rather than courage abandoned these French soldiers on April 30, 1863.
The anniversary of this battle is solemnly celebrated wherever there are legionnaires.
L’événement Camerone Aubagne a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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