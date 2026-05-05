Camille + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes

Camille + 1ère partie Vendredi 8 janvier 2027, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 40€ | Carte Stereolux : 35€ | Abonné·e partenaire : 35€ | Prévente : 36€ | Carte Stereolux : 31€ | Abonné·e partenaire : 31€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-08T20:00:00+01:00 – 2027-01-08T23:00:00+01:00

Fin : 2027-01-08T20:00:00+01:00 – 2027-01-08T23:00:00+01:00

Entre la terre et le ciel, il y a Camille. Un monde de son parcouru depuis plus de vingt ans comme un rituel aux pieds nus, un vaste continent poétique habité par une voix qui caracole, ivre de cristal et de joie, par delà les codes de la chanson. Une vie de musique et de création.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://stereolux.org/camille-1ere-partie-08012027-1900 »}]

Entre la terre et le ciel, il y a Camille. Un monde de son parcouru depuis plus de vingt ans comme un rituel aux pieds nus, un vaste continent poétique habité par une voix qui caracole, ivre de cr … Chanson Concert