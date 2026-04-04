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CAMILLE CHAMOUX SALLE POIREL Nancy

CAMILLE CHAMOUX SALLE POIREL Nancy

CAMILLE CHAMOUX SALLE POIREL Nancy samedi 14 novembre 2026.

Lieu : SALLE POIREL

Adresse : 3 rue Victor Poirel

Ville : 54000 Nancy

Département : 54

Début : 2026-11-14

Fin : 2026-11-14

Heure de début : 20:00

CAMILLE CHAMOUX Début : 2026-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SALLE POIREL 3 rue Victor Poirel 54000 Nancy 54

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