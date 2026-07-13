Camille et Simon fêtent leur divorce Troyes
samedi 3 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Camille et Simon fêtent leur divorce
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 18 – 18 – 18 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Camille et Simon sont heureux de vous annoncer… leur divorce !
Et comme ils ne font rien à moitié, ils ont décidé de fêter ça en grande pompe traiteur, orchestre, dragées et confettis au menu pour célébrer leur séparation comme il se doit.
Sur scène, le duo hilarant Alain Chapuis (l’inoubliable tavernier dans Kaamelott) et Marie Blanche, pétillante et incisive, manient l’humour conjugal avec une finesse explosive.
Un spectacle qui titille la libido et assaisonne les couples !
LE PARISIEN Marie Blanche et Alain Chapuis, l’hilarant Tavernier de KAAMELOTT, enchantent l’intelligence et provoquent les rires.
RTL On est emporté par la loufoquerie de ces deux excellents acteurs à l’aisance incroyable.
TELERAMA TT. Une séparation dans la joie qui donne prétexte à des scènes drolatiques, cette réjouissante prestation symbolise l’union parfaite de l’efficacité et de la drôlerie. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Camille et Simon fêtent leur divorce Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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