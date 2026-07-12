Informations pratiques

Troyes

Running Crossfit & Mojito

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-15

Découvrez le quotidien de « Step by Step », une salle de sport tout à fait normale… ce qui ne l’empêche pas de voir passer quelques adhérents très… particuliers !



Entre l’incompréhension des termes anglo-saxon, des différents muscles à travailler et autres boissons protéinées, attention, ça va transpirer sévère !

Alors, que vous soyez accro au sport ou un simple sportif du dimanche, une chose est sûre :

cette comédie musclera vos zygomatiques !



Déjà + de 100 Dates !!!

1 Comédie, 2 Comédiens, 10 personnages



Texte Laurent Arnoult

Distribution Ingrid Guervenou, Laurent Arnoult ou Rémy Scaramuzzino



Spectacle Tout public

(à partir de 8 ans) .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Running Crossfit & Mojito Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne