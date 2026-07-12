Running Crossfit & Mojito Troyes
mercredi 15 juillet 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Running Crossfit & Mojito
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 18 – 18 – 18 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-15
Découvrez le quotidien de « Step by Step », une salle de sport tout à fait normale… ce qui ne l’empêche pas de voir passer quelques adhérents très… particuliers !
Entre l’incompréhension des termes anglo-saxon, des différents muscles à travailler et autres boissons protéinées, attention, ça va transpirer sévère !
Alors, que vous soyez accro au sport ou un simple sportif du dimanche, une chose est sûre :
cette comédie musclera vos zygomatiques !
Déjà + de 100 Dates !!!
1 Comédie, 2 Comédiens, 10 personnages
Texte Laurent Arnoult
Distribution Ingrid Guervenou, Laurent Arnoult ou Rémy Scaramuzzino
Spectacle Tout public
(à partir de 8 ans) .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Running Crossfit & Mojito Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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