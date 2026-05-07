CAMILLE THÉVENEAU, SYLVIE ABÉLANET, COLLECTIF SIDO&CO / Blanches de Nuit Chapelle Saint-Lazare Paris

Musique, Installation monumentale

Blanches de Nuit est une performance pluridisciplinaire pensée pour honorer la chapelle Saint-Lazare toute récemment rénovée. Le Paradis en Morceaux, estampe monumentale à l’eau-forte de l’artiste Sylvie Abélanet et son reflet, la Promesse de l’Enfer, œuvre numérique imprimée sur toile y seront exposées en plein chœur. Elles représentent Ève tentant Adam du fruit défendu. Cette référence biblique résonne avec la désacralisation de l’édifice en 1960, et avec ses métamorphoses aux cours du siècle dernier.

Tour à tour en relais, puis ensemble, la violoncelliste Adèle Théveneau, et la violoniste Camille Théveneau incarneront au son de leurs instruments les présences passées.

Un temps suspendu immersif au gré des œuvres de J.S Bach, G.Bacewicz, P.Vasks etc, avec comme fil rouge : le contexte, le propos, le public et les performeurs.

Avec le soutien de la mairie du 10ème arrondissement et Art Culture et Foi

Performance où résonnent violon et violoncelle, autour d’une estampe monumentale

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Chapelle Saint-Lazare 107 Bis, rue du Faubourg Saint-Denis 75110 Paris

https://www.sidoetco.com/nuit-blanche



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