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CAMILLE TISSOT AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA Nimes

CAMILLE TISSOT AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA Nimes

CAMILLE TISSOT AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA Nimes samedi 30 janvier 2027.

Lieu : AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA

Adresse : 5, BOULEVARD DE PRAGUE

Ville : 30900 Nimes

Département : 30

Début : 2027-01-30

Fin : 2027-01-30

Heure de début : 20:30

CAMILLE TISSOT Début : 2027-01-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA 5, BOULEVARD DE PRAGUE 30900 Nimes 30

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