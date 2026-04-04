CAMILLE TISSOT AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA Nimes
CAMILLE TISSOT AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA Nimes samedi 30 janvier 2027.
CAMILLE TISSOT Début : 2027-01-30 à 20:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA 5, BOULEVARD DE PRAGUE 30900 Nimes 30
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