Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Camion-cross & sprint cars Baud

Camion-cross & sprint cars Baud samedi 6 juin 2026.

Adresse : Circuit de Kernantec

Ville : 56150 Baud

Département : Morbihan

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Baud

Camion-cross & sprint cars

Circuit de Kernantec Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

39ème édition coupe de France et sprint-cars.
Samedi à partir de 8h exposition de camions décorés et défilé en ville à 18h30. Dimanche à partir de 8h.
Buvette et restauration sur place.
Entrée samedi 10€, dimanche 13€, forfait week-end 16€. Gratuit jusqu’à 16 ans.   .

Circuit de Kernantec Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 60 05 02 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Camion-cross & sprint cars Baud a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAUD Communauté

À voir aussi à Baud (Morbihan)