Camion-cross & sprint cars Baud
Camion-cross & sprint cars Baud samedi 6 juin 2026.
Baud
Camion-cross & sprint cars
Circuit de Kernantec Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
39ème édition coupe de France et sprint-cars.
Samedi à partir de 8h exposition de camions décorés et défilé en ville à 18h30. Dimanche à partir de 8h.
Buvette et restauration sur place.
Entrée samedi 10€, dimanche 13€, forfait week-end 16€. Gratuit jusqu’à 16 ans. .
Circuit de Kernantec Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 60 05 02 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Camion-cross & sprint cars Baud a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAUD Communauté
À voir aussi à Baud (Morbihan)
- Les quatre saisons Ensemble Matheus Baud 7 mai 2026
- Concert Mémoires déportées Le Quatro, auditorium Baud 10 mai 2026
- Le Neurodon au Jardin de Keroguic Keroguic Baud 10 mai 2026
- Concert comme un souffle Baud 10 mai 2026
- Concert bombarde et piano duo Faget-Kervarec Baud 15 mai 2026