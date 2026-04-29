Baud

Camion-cross & sprint cars

Circuit de Kernantec Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

39ème édition coupe de France et sprint-cars.

Samedi à partir de 8h exposition de camions décorés et défilé en ville à 18h30. Dimanche à partir de 8h.

Buvette et restauration sur place.

Entrée samedi 10€, dimanche 13€, forfait week-end 16€. Gratuit jusqu’à 16 ans. .

Circuit de Kernantec Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 60 05 02 19

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English :

L’événement Camion-cross & sprint cars Baud a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAUD Communauté