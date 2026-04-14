Rendez-vous aux Jardins de Keroguic, Jardins de Keroguic, Baud
Rendez-vous aux Jardins de Keroguic, Jardins de Keroguic, Baud vendredi 5 juin 2026.
Rendez-vous aux Jardins de Keroguic 5 – 7 juin Jardins de Keroguic Morbihan
5€ / gratuit (moins de 14 ans).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Situé dans un cadre naturel, vallonné à proximité de la forêt de Camors et de la vallée du Blavet : roseraie, jardins aquatiques et potagers.
Jardins de Keroguic Keroguic, 56150, Baud, Morbihan, Bretagne Baud 56150 Morbihan Bretagne 0637627584 Situés dans un cadre naturel, une roseraie composée de roses anciennes, arbustifs, grimpants, lianes ; un jardin aquatique, agrémenté de plantes vivaces et de graminées ; un potager. lieu-dit Keroguic.
Situé dans un cadre naturel, vallonné à proximité de la forêt de Camors et de la vallée du Blavet : roseraie, jardins aquatiques et potagers.
Les Jardins de Keroguic
À voir aussi à Baud (Morbihan)
- Fest-noz paillettes rue Emile le Labourer Baud 25 avril 2026
- Salon multi collections rue Emile Le Labourer Baud 26 avril 2026
- Challenge d’activité Mai à vélo, Baud, Baud 1 mai 2026
- Circuit des villages Baud Morbihan 1 mai 2026
- Circuit des landes de Kerbraz Baud Morbihan 1 mai 2026