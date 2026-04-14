Rendez-vous aux Jardins de Keroguic, Jardins de Keroguic, Baud

Rendez-vous aux Jardins de Keroguic 5 – 7 juin Jardins de Keroguic Morbihan

5€ / gratuit (moins de 14 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Situé dans un cadre naturel, vallonné à proximité de la forêt de Camors et de la vallée du Blavet : roseraie, jardins aquatiques et potagers.

Jardins de Keroguic Keroguic, 56150, Baud, Morbihan, Bretagne Baud 56150 Morbihan Bretagne 0637627584 Situés dans un cadre naturel, une roseraie composée de roses anciennes, arbustifs, grimpants, lianes ; un jardin aquatique, agrémenté de plantes vivaces et de graminées ; un potager. lieu-dit Keroguic.

Situé dans un cadre naturel, vallonné à proximité de la forêt de Camors et de la vallée du Blavet : roseraie, jardins aquatiques et potagers.

Les Jardins de Keroguic