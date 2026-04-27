Pôle culturel le Quatro Juin Le Quatro Baud
Pôle culturel le Quatro Juin Le Quatro Baud mardi 2 juin 2026.
Baud
Pôle culturel le Quatro Juin
Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-02
• Mardis 9, 16 et 23 conversation en anglais
• Mardi 23 à 14h30 café-causerie
• Vendredi 26 à 12h30 sieste musicale
• Samedi 27 à 11h croc’en bulles
• Exposition jusqu’au 2 juin à la découverte du patrimoine culturel immatériel en Bretagne
• Exposition du 20 mai au 6 juin de Janis Aussel illustratrice et réalisatrice de films d’animation.
Gratuit sur inscription. Tout le programme en ligne. .
Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14
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English :
L’événement Pôle culturel le Quatro Juin Baud a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté
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