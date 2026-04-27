Pôle culturel le Quatro Juin Le Quatro Baud

Baud

Pôle culturel le Quatro Juin

Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-02

• Mardis 9, 16 et 23 conversation en anglais

• Mardi 23 à 14h30 café-causerie

• Vendredi 26 à 12h30 sieste musicale

• Samedi 27 à 11h croc’en bulles

• Exposition jusqu’au 2 juin à la découverte du patrimoine culturel immatériel en Bretagne

• Exposition du 20 mai au 6 juin de Janis Aussel illustratrice et réalisatrice de films d’animation.

Gratuit sur inscription. Tout le programme en ligne. .

Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

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English :

L’événement Pôle culturel le Quatro Juin Baud a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté