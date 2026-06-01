Un jardin romantique autour de la Vénus de Quinipily, Jardin de la Vénus de Quinipily, Baud

Un jardin romantique autour de la Vénus de Quinipily 5 – 7 juin Jardin de la Vénus de Quinipily Morbihan

Payant – Tarif normal 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre – histoire des lieux : La Vénus de Quinipily est une statue antique aux origines païennes incertaines. Elle est située dans les ruines du château de Quinipily.

Jardin de la Vénus de Quinipily 1 Quinipily 56150 Baud Baud 56150 Morbihan Bretagne

Visite libre – histoire des lieux : La Vénus de Quinipily est une statue antique aux origines païennes incertaines. Elle est située dans les ruines du château de Quinipily.

Jardins de la Vénus de Quinipily