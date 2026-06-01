Un jardin romantique autour de la Vénus de Quinipily, Jardin de la Vénus de Quinipily, Baud
Un jardin romantique autour de la Vénus de Quinipily, Jardin de la Vénus de Quinipily, Baud vendredi 5 juin 2026.
Un jardin romantique autour de la Vénus de Quinipily 5 – 7 juin Jardin de la Vénus de Quinipily Morbihan
Payant – Tarif normal 3€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Visite libre – histoire des lieux : La Vénus de Quinipily est une statue antique aux origines païennes incertaines. Elle est située dans les ruines du château de Quinipily.
Jardin de la Vénus de Quinipily 1 Quinipily 56150 Baud Baud 56150 Morbihan Bretagne
Visite libre – histoire des lieux : La Vénus de Quinipily est une statue antique aux origines païennes incertaines. Elle est située dans les ruines du château de Quinipily.
Jardins de la Vénus de Quinipily
À voir aussi à Baud (Morbihan)
- Pôle culturel le Quatro Juin Le Quatro Baud 2 juin 2026
- Rendez-vous aux Jardins Vénus de Quinipily et ses jardins Baud 5 juin 2026
- Rendez-vous aux Jardins de Keroguic, Jardins de Keroguic, Baud 5 juin 2026
- Rendez-vous aux Jardins de Keroguic, Jardins de Keroguic, Baud 5 juin 2026
- Rendez-vous aux Jardins Jardin de Keroguic Baud 5 juin 2026