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Un jardin romantique autour de la Vénus de Quinipily, Jardin de la Vénus de Quinipily, Baud

Un jardin romantique autour de la Vénus de Quinipily, Jardin de la Vénus de Quinipily, Baud

Un jardin romantique autour de la Vénus de Quinipily, Jardin de la Vénus de Quinipily, Baud vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Jardin de la Vénus de Quinipily

Adresse : 1 Quinipily 56150 Baud

Ville : 56150 Baud

Département : Morbihan

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Payant - Tarif normal 3€

Un jardin romantique autour de la Vénus de Quinipily 5 – 7 juin Jardin de la Vénus de Quinipily Morbihan

Payant – Tarif normal 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre – histoire des lieux : La Vénus de Quinipily est une statue antique aux origines païennes incertaines. Elle est située dans les ruines du château de Quinipily.

Jardin de la Vénus de Quinipily 1 Quinipily 56150 Baud Baud 56150 Morbihan Bretagne
Visite libre – histoire des lieux : La Vénus de Quinipily est une statue antique aux origines païennes incertaines. Elle est située dans les ruines du château de Quinipily.

Jardins de la Vénus de Quinipily

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