Rendez-vous aux Jardins Jardin de Keroguic Baud

Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
2026-06-05
Visite libre, avec conseils tout au long des 3 journées. Ces jardins sont composés d’une roseraie, d’un jardin aquatique et d’un potager.
De 10h à 18h. Entrée 5€, gratuit pour les moins de 14 ans. .
Keroguic Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 37 62 75 84
