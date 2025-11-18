Rendez-vous aux Jardins Jardin de Keroguic Baud

Rendez-vous aux Jardins Jardin de Keroguic

Keroguic Baud Morbihan

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

2026-06-05

Visite libre, avec conseils tout au long des 3 journées. Ces jardins sont composés d’une roseraie, d’un jardin aquatique et d’un potager.

De 10h à 18h. Entrée 5€, gratuit pour les moins de 14 ans. .

Keroguic Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 37 62 75 84

