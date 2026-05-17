Rendez-vous aux Jardins Vénus de Quinipily et ses jardins Baud
Rendez-vous aux Jardins Vénus de Quinipily et ses jardins Baud vendredi 5 juin 2026.
Baud
Rendez-vous aux Jardins Vénus de Quinipily et ses jardins
Quinipily Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Un jardin romantique avec des centaines d’espèces de fleurs vivaces et annuelles qui lui donnent un côté champêtre et coloré.
10h à 19h entrée 3€ .
Quinipily Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 04 94
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English :
L’événement Rendez-vous aux Jardins Vénus de Quinipily et ses jardins Baud a été mis à jour le 2026-05-17 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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