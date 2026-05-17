Baud

Rendez-vous aux Jardins Vénus de Quinipily et ses jardins

Quinipily Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Un jardin romantique avec des centaines d’espèces de fleurs vivaces et annuelles qui lui donnent un côté champêtre et coloré.

10h à 19h entrée 3€ .

Quinipily Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 04 94

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English :

L’événement Rendez-vous aux Jardins Vénus de Quinipily et ses jardins Baud a été mis à jour le 2026-05-17 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE