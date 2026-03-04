faite du vélo au Gourandel, école du gourandel baud, Baud

faite du vélo au Gourandel Jeudi 28 mai, 10h00 école du gourandel baud Morbihan

dans le cadre du savoir pédaler, du savoir circuler et du SRAV; les cycles 1 et 2 de l’école vont pratiquer du vélo à l’école qui se terminera par des ateliers et une rando vélo en forêt.

école du gourandel baud Baud 56150 Morbihan Bretagne

pour apprendre à faire du vélo, les TPS au CE2 font du vélo dans la cour de l’école puis des ateliers se font sur le site de Cranne et se termine par une rando dans la foret de Camors.