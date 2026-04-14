Repair café spécial vélo : Atelier de réparation vélo, Repair Café Baud, Baud

Repair café spécial vélo : Atelier de réparation vélo Samedi 16 mai, 09h30 Repair Café Baud Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T09:30:00+02:00 – 2026-05-16T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T09:30:00+02:00 – 2026-05-16T12:30:00+02:00

Venez vous initier à la réparation de votre vélo au Repair Café Baud !

Baud communauté et le Repair Café Baud organisent une matinée d’atelier pour apprendre et se faire aider à réparer son vélo.

Les réparations réalisables concernent l’entretien courant du vélo et les réparations mineures : réparation ou changement de chambre à air, réglage des freins, nettoyage et graissage de chaine, etc. Vous apprendrez egalement à vérifier l’état général de votre vélo

Il faudra si possible venir avec ses consommables de réparation (rustine, chambre à air, etc.)… et bien sûr son vélo !

L’atelier aura lieu le samedi 16 mai de 9h30 à 12h30 au Repair Café de Baud, 6 rue de la libération, Baud, France

Venez nombreux et à vélo !

Renseignements complémentaires :

Repair Café Baud 6 rue de la libération, Baud, France Baud 56150 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mobilites@baudcom.bzh »}, {« type »: « email », « value »: « repaircafe-baud56@kaz.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0297391709 »}] [{« link »: « mailto:mobilites@baudcom.bzh »}, {« link »: « mailto:repaircafe-baud56@kaz.bzh »}]

Atelier d’initiation pour apprendre et se faire aider à réparer son vélo au Repair Café Baud : vérification de l’état général, petites réparations et entretien courant.

Mai à vélo – 2026