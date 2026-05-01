Baud

Les quatre saisons Ensemble Matheus

église Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Fidèle à son esprit de recherche, l’Ensemble Matheus fait revivre depuis ses débuts Les Quatre Saisons de Vivaldi, œuvre emblématique qu’il n’a cessé de réinterroger, jusqu’à en proposer une lecture approfondie autour des quatre poèmes écrit par Vivaldi lui même. Pour ce concert exceptionnel, les saisons de Vivaldi seront accompagnées de Laudate Pueri, une œuvre sacrée plus rare, pour soprano et cordes.

Sur scène Nina Spinosi (soprano) et 6 instrumentistes

20h billetterie en ligne et sur place le jour J.

Plein tarif 20 € Réduit 15 € Gratuit moins de 15 ans. .

église Baud 56150 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Les quatre saisons Ensemble Matheus Baud a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAUD Communauté