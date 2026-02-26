Troc et puces parking Intermarché Baud

Baud

Troc et puces

parking Intermarché Route de Pontivy Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

De 9h à 18h. Buvette et restauration sur place.

1€ l’entrée, gratuit moins de 6 ans. Organisation Avenir cycliste pays de Baud. .

parking Intermarché Route de Pontivy Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 58 88 05 81

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English :

L’événement Troc et puces Baud a été mis à jour le 2026-02-26 par OT CMC Destination Brocéliande