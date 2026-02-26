Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Troc et puces parking Intermarché Baud

Troc et puces parking Intermarché Baud dimanche 17 mai 2026.

Lieu : parking Intermarché

Adresse : Route de Pontivy

Ville : 56150 Baud

Département : Morbihan

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Baud

Troc et puces

parking Intermarché Route de Pontivy Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

De 9h à 18h. Buvette et restauration sur place.
1€ l’entrée, gratuit moins de 6 ans. Organisation Avenir cycliste pays de Baud.   .

parking Intermarché Route de Pontivy Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 58 88 05 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Troc et puces Baud a été mis à jour le 2026-02-26 par OT CMC Destination Brocéliande

À voir aussi à Baud (Morbihan)