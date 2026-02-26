Troc et puces parking Intermarché Baud
Troc et puces parking Intermarché Baud dimanche 17 mai 2026.
Baud
Troc et puces
parking Intermarché Route de Pontivy Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
De 9h à 18h. Buvette et restauration sur place.
1€ l’entrée, gratuit moins de 6 ans. Organisation Avenir cycliste pays de Baud. .
parking Intermarché Route de Pontivy Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 58 88 05 81
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English :
L’événement Troc et puces Baud a été mis à jour le 2026-02-26 par OT CMC Destination Brocéliande
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