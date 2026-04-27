Nuit des musées les dessous du voyage de Rozenn Quatro, musée de la Carte Postale Baud

Baud

Nuit des musées les dessous du voyage de Rozenn

Quatro, musée de la Carte Postale 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 21:15:00

Date(s) :

2026-05-23

Accompagnée de musiciens, Rozenn Le Louarn nous raconte son enfance bretonne, les histoires et influences qui l’ont poussée à se lancer dans le périple du Tour du monde en 80 cartes postales ! Une manière originale de (re)découvrir l’exposition permanente avant de plonger dans l’exposition temporaire…

À l’occasion de la nuit des musées 2026, l’Ensemble FA7 dialoguera avec Caroline Bonis, du Collectif L’Empreinte pour nous transporter dans la Bretagne d’antan et les collections du musée. Une création conçue spécialement pour Le Carton Voyageur — Musée de la carte postale !

Ensemble FA7 (distribution en cours)

Rozenn Le Louarn Caroline Bonis (collectif l’Empreinte)

Deux représentations gratuites sur réservation à 18h15 et 20h30. .

Quatro, musée de la Carte Postale 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

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English :

L’événement Nuit des musées les dessous du voyage de Rozenn Baud a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté