Les dessous du voyage de Rozenn, Le Carton voyageur – Musée de la carte postale, Baud

Les dessous du voyage de Rozenn Samedi 23 mai, 18h15, 20h30 Le Carton voyageur – Musée de la carte postale Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Accompagnée de musiciens, Rozenn Le Louarn nous raconte son enfance bretonne, les histoires et influences qui l’ont poussée à se lancer dans le périple du « Tour du monde en 80 cartes postales » ! Une manière originale de (re)découvrir l’exposition permanente avant de plonger dans l’exposition temporaire…

À l’occasion de la nuit des musées 2026, l’Ensemble FA7 dialoguera avec Caroline Bonis, du Collectif L’Empreinte pour nous transporter dans la Bretagne d’antan et les collections du musée. Une création conçue spécialement pour Le Carton Voyageur — Musée de la carte postale !

Ensemble FA7 (distribution en cours)

Rozenn Le Louarn : Caroline Bonis (collectif l’Empreinte)

Le Carton voyageur – Musée de la carte postale 3 Avenue Jean Moulin, 56150 Baud, France Baud 56150 Morbihan Bretagne 0297511514 https://www.lecartonvoyageur.fr Le fonds du musée concerne essentiellement la période de l’âge d’or de la carte postale (1900 – 1920) et est spécialisé sur les cinq départements de la Bretagne historique (Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan). Ces collections représentent un patrimoine iconographique d’une grande richesse. Tous les aspects de la vie quotidienne à la Belle Epoque sont évoqués sur ce petit bout de carton voyageur : une noce avec 1.800 convives, les petits métiers disparus, la vie en campagne et dans les villes, les moyens de transport, les industries, les grèves, les manifestations politiques, les fêtes, les pardons…. La carte postale, qui est à l’époque un média à part entière, est l’ancêtre de la télévision, d’internet et des réseaux sociaux actuels. Sans oublier son importance pour visualiser au fil des décennies l’évolution des paysages, l’urbanisation grandissante des campagnes et le développement des bourgs.

Accompagnée de musiciens, Rozenn Le Louarn nous raconte son enfance bretonne, les histoires et influences qui l’ont poussée à se lancer dans le périple du « Tour du monde en 80 cartes postales » ! de…

© Thomas Daveluy