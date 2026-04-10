Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Camp WW2 Reconstitution d’un camp militaire Gamaches

Camp WW2 Reconstitution d’un camp militaire Gamaches vendredi 28 août 2026.

Ville : 80220 Gamaches

Département : Somme

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Gamaches

Camp WW2 Reconstitution d’un camp militaire

Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 09:00:00
fin : 2026-08-30 22:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Gratuit
Reconstitution d’un camp militaire, véhicules, tenues d’époque, de nombreuses animations.
Bourse militaire Vide greniers.
Repas sur réservation uniquement (cochon de lait ou jambon. Garniture Pommes de terre, carottes, poivrons et champignons, sauce poivre ou échalote + une part de gâteau) 20€.
Buvette et restauration sur place
Gratuit
Reconstitution d’un camp militaire, véhicules, tenues d’époque, de nombreuses animations.
Bourse militaire Vide greniers.
Repas sur réservation uniquement (cochon de lait ou jambon. Garniture Pommes de terre, carottes, poivrons et champignons, sauce poivre ou échalote + une part de gâteau) 20€.
Buvette et restauration sur place   .

Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 28 16 39 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free
Re-enactment of a military camp, vehicles, period dress, many activities.
Military market Flea market.
Meal by reservation only (suckling pig or ham. Garnish: potatoes, carrots, peppers and mushrooms, pepper or shallot sauce + a slice of cake): 20?
Refreshments and catering on site

L’événement Camp WW2 Reconstitution d’un camp militaire Gamaches a été mis à jour le 2026-04-10 par DESTINATION LE TREPORT MERS

À voir aussi à Gamaches (Somme)