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AGENDA · Ombrée d'Anjou

Campement médiéval – Association Patrimoine et Culture du Pouancéen, Enclos du vieux château, Ombrée d’Anjou

samedi 19 septembre 2026 · Enclos du vieux château · Ombrée d'Anjou

Campement médiéval – Association Patrimoine et Culture du Pouancéen, Enclos du vieux château, Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Enclos du vieux château
Adresse
Allée Louis Bessière
Ville
49420 Ombrée d'Anjou
Département
Maine-et-Loire

Campement médiéval – Association Patrimoine et Culture du Pouancéen 19 et 20 septembre Enclos du vieux château Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi
Behourd : combat médiéval / Initiation au tir à l’arc / Exposition d’armements et tenues médiévales / Jeux de piste / Artistes / Artisans
Dimanche
Behourd : combat médiéval / Initiation au tir à l’arc / Exposition d’armements et tenues médiévales / Jeux de piste / Artistes / Artisans / Baptême de poney / Spectacles
Buvette et restauration (le dimanche) sur place

Enclos du vieux château Allée Louis Bessière Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Samedi

©Patrimoine et Culture du Pouancéen

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