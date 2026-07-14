Campement médiéval – Association Patrimoine et Culture du Pouancéen, Enclos du vieux château, Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Campement médiéval – Association Patrimoine et Culture du Pouancéen 19 et 20 septembre Enclos du vieux château Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi

Behourd : combat médiéval / Initiation au tir à l’arc / Exposition d’armements et tenues médiévales / Jeux de piste / Artistes / Artisans

Dimanche

Behourd : combat médiéval / Initiation au tir à l’arc / Exposition d’armements et tenues médiévales / Jeux de piste / Artistes / Artisans / Baptême de poney / Spectacles

Buvette et restauration (le dimanche) sur place

Enclos du vieux château Allée Louis Bessière Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Samedi

©Patrimoine et Culture du Pouancéen