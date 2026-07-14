Campement médiéval – Association Patrimoine et Culture du Pouancéen, Enclos du vieux château, Ombrée d’Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Enclos du vieux château · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Campement médiéval – Association Patrimoine et Culture du Pouancéen 19 et 20 septembre Enclos du vieux château Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Samedi
Behourd : combat médiéval / Initiation au tir à l’arc / Exposition d’armements et tenues médiévales / Jeux de piste / Artistes / Artisans
Dimanche
Behourd : combat médiéval / Initiation au tir à l’arc / Exposition d’armements et tenues médiévales / Jeux de piste / Artistes / Artisans / Baptême de poney / Spectacles
Buvette et restauration (le dimanche) sur place
Enclos du vieux château Allée Louis Bessière Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Samedi
©Patrimoine et Culture du Pouancéen
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