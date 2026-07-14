Le grand défi de l’école des sorciers, Grenier à sel, Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Le grand défi de l’école des sorciers Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Grenier à sel Maine-et-Loire

40 personnes par créneau horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Amis sorciers et sorcières, vous avez été sélectionnés pour relever le grand défi du concours d’entrée à l’école de sorcellerie de Coudlard. A l’aide de votre document magique, percez le secret des énigmes qui croiseront votre chemin. Prouvez votre ingéniosité et réussissez à ouvrir une boîte mystérieuse. Ainsi, vous pourrez intégrer la grande école de Coudlard et faire partie de l’élite de la sorcellerie.

A partir de 6 ans. Enfant accompagné d’un adulte.

Animé par Sharewood Anim’.

Grenier à sel 19 rue Saint Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Amis sorciers et sorcières, vous avez été sélectionnés pour relever le grand défi du concours d’entrée à l’école de sorcellerie de Coudlard. A l’aide de votre document magique, percez le secret des à…

©Ombrée d’Anjou