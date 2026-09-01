La rencontre des Darlings La Chaise Rouge Rue de la Libération Ombrée d’Anjou
samedi 12 septembre 2026 · Rue de la Libération · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Ombrée d’Anjou
La rencontre des Darlings La Chaise Rouge
Rue de la Libération Le Petit Théâtre, Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La rencontre des Darlings proposé par la Cie Les 3 Points De… au Petit Théâtre de Pouancé, le 12 septembre 2026.
Les Darlings présentent leur cabaret La rencontre des Darlings.
Comment Morgane, scientifique perdue dans les jupons de sa mère, Sam, rockeuse queer dans l’âme et Lou, pétillante espagnole au franc-parler, se retrouvent à vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire.
Entre numéros chantés, dansés, drag, burlesque, entrez dans le cabaret de leur tumultueuse vie à 3.
Trois femmes fortes, libres et hautes en couleur qui aspirent à vous faire rire, pourquoi pas vous émouvoir, et peut-être même vous faire danser.
Bienvenue dans la coloc.
Déconseillé aux moins de 14 ans .
Rue de la Libération Le Petit Théâtre, Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 billeterie@lachaiserouge.fr
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English :
La rencontre des Darlings, presented by the Les 3 Points De… theater company at the Petit Théâtre de Pouancé on September 12, 2026.
L’événement La rencontre des Darlings La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Anjou bleu
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