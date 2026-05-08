Canal Barb’Houleur – Open Air La Houle X Canal Barboteur Canal Barboteur Paris

LINE UP

LÜMA-G — CAP au Sud, plein soleil sur les sonorités

Ainsi que nos naïades résident.e.s VLK, Divalda & Le Dauphin, toujours sur le pont pour faire trembler le dancefloor !

NOS VALEURS

Pour une fête libre, consciente et bienveillante ! Aucun propos ou geste traduisant du racisme, de l’homophobie, du sexisme ou de la transphobie ne sera toléré.

INFOS PRATIQUES

Canal Barboteur : Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris

Date : Vendredi 22 mai 2026

L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette

Tram T3b – arrêt Canal St Denis

18h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

́ : [GRATUIT] Le soleil tape, le canal scintille, et La Houle pose ses bouées à l’emblématique Canal Barboteur, et tous les remous qui vont avec… Bienvenue à bord du Canal Barb’Houleur !

Le vendredi 29 mai 2026

de 18h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-29T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T18:00:00+02:00_2026-05-29T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 19 quai du lot 75019 Paris

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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