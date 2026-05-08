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Canal Barb’Houleur – Open Air La Houle X Canal Barboteur Canal Barboteur Paris

Canal Barb’Houleur – Open Air La Houle X Canal Barboteur Canal Barboteur Paris

Canal Barb’Houleur – Open Air La Houle X Canal Barboteur Canal Barboteur Paris vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Canal Barboteur

Adresse : 19 quai du lot

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

LINE UP

LÜMA-G — CAP au Sud, plein soleil sur les sonorités

Ainsi que nos naïades résident.e.s VLK, Divalda & Le Dauphin, toujours sur le pont pour faire trembler le dancefloor !

NOS VALEURS

Pour une fête libre, consciente et bienveillante ! Aucun propos ou geste traduisant du racisme, de l’homophobie, du sexisme ou de la transphobie ne sera toléré.

INFOS PRATIQUES

Canal Barboteur : Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris
Date : Vendredi 22 mai 2026
L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette
Tram T3b – arrêt Canal St Denis
18h – 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

́  : [GRATUIT] Le soleil tape, le canal scintille, et La Houle pose ses bouées à l’emblématique Canal Barboteur, et tous les remous qui vont avec… Bienvenue à bord du Canal Barb’Houleur !
Le vendredi 29 mai 2026
de 18h00 à 00h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-29T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T18:00:00+02:00_2026-05-29T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 19 quai du lot  75019 Paris
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR


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