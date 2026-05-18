Entre Surface Galerie Étienne De Causans Paris

Elle invite à

dépasser l’apparence pour révéler les strates, les textures et les récits

enfouis dans les matériaux. En privilégiant

les techniques mixtes — sculpture, recyclage, textile, collage et photographie

— Entre Surface interroge la frontière entre surface et profondeur, entre

visible et tangible. Dans un contexte dominé par le numérique, l’exposition

réaffirme la valeur du contact, du relief et de la trace, faisant de la

matérialité une expérience à part entière. Elle rassemble des œuvres qui

instaurent un dialogue sensible entre gestes, matières et mémoires. Chaque

création devient ainsi un espace de rencontre entre matière et regard, entre

expression individuelle et vibration sensorielle.

Artistes

Exposants : Agnès Senga / Alain

Guillon / Amélie et Catherine Barbedienne – La Parcelle des Rêves / Aurélie Lafourcade /

Birdie / Carole Chausset / Catherina Kouninioti / Chantal Rougier / Christian

Calmon / Clothilde Fricot Mugnerot / Dandy Diwangkara / David Sagnier / Diane

Betoux / Diom / Elisabeth Baillon / Emmanuelle Cadet / Éric Beauplace / Estela

Currao / Isabelle Morellet / Jean-Pierre Labesse / Jean-Louis Brunati /

Karine Langevin KJL / Mehnoush Modonpour / Ophélie Hugounenq /Raexsyaf Arrahman / SCOWCZA

/ SLM. Sylvie LeMennChabot / Ticha Vandewerve /Véronique Parra / Virginie

Paoli / Yasmina Kijek / Zou

PCE – Paris

Collage Ensemble

Notre groupe,

créé en 2023, rassemble 8 collagistes aux créations très diverses. Notre point

commun : les papiers de toutes sortes, déchirés ou découpés minutieusement,

voire sculptés. Depuis trois ans nous collaborons sur des projets inspirants,

mettons en œuvre des expositions. “Entre Surface” est notre deuxième

collaboration avec le New York Collage Ensemble dont l’une d’entre nous est

membre et l’Hybrid’s Crib.

Artistes exposants : Anissa Nossay /

Fabrice Coltro / La Parlange / Michèle

Coudert / Milkisa / Roman Gabes / Spot Phelizon

NYCE – NY Collage

Ensemble

Le New York

Collage Ensemble (NYCE), fondé en 2020, a pour mission de rassembler une

communauté d’artistes collagistes susceptibles d’échanger, de collaborer et de

s’inspirer mutuellement. Afin de mener à bien cet objectif, NYCE associe des

artistes dont les carrières et les styles sont variés et dont le travail

s’appuie sur des techniques diverses, du tissu au travail digital en passant

par la création analogique.

Artistes exposants : Amy Putman / Isabelle Milkoff / Meghan Larimer /Orit Tenzer

/ Susan Lerner

Catalogue : https://heyzine.com/flip-book/f2d41ebdf6.html

L’exposition Entre Surface, organisée en collaboration entre Hybrid’s Crib, NYCE et PCE, propose une exploration à la fois sensorielle et conceptuelle de la matière dans la création contemporaine.

Du vendredi 29 mai 2026 au samedi 06 juin 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h30 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T14:30:00+02:00_2026-05-29T19:00:00+02:00;2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-05-31T14:30:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00;2026-06-02T14:30:00+02:00_2026-06-02T19:00:00+02:00;2026-06-03T14:30:00+02:00_2026-06-03T19:00:00+02:00;2026-06-04T14:30:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T14:30:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T14:30:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00

Galerie Étienne De Causans 25 rue de seine 75006 Paris

https://www.hybridscrib.com



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