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Entre Surface Galerie Étienne De Causans Paris

Entre Surface Galerie Étienne De Causans Paris

Entre Surface Galerie Étienne De Causans Paris vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Galerie Étienne De Causans

Adresse : 25 rue de seine

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Elle invite à
dépasser l’apparence pour révéler les strates, les textures et les récits
enfouis dans les matériaux. En privilégiant
les techniques mixtes — sculpture, recyclage, textile, collage et photographie
— Entre Surface interroge la frontière entre surface et profondeur, entre
visible et tangible. Dans un contexte dominé par le numérique, l’exposition
réaffirme la valeur du contact, du relief et de la trace, faisant de la
matérialité une expérience à part entière. Elle rassemble des œuvres qui
instaurent un dialogue sensible entre gestes, matières et mémoires. Chaque
création devient ainsi un espace de rencontre entre matière et regard, entre
expression individuelle et vibration sensorielle.

Artistes
Exposants : Agnès Senga / Alain
Guillon / Amélie et Catherine Barbedienne – La Parcelle des Rêves / Aurélie Lafourcade /
Birdie / Carole Chausset / Catherina Kouninioti / Chantal Rougier / Christian
Calmon / Clothilde Fricot Mugnerot / Dandy Diwangkara / David Sagnier / Diane
Betoux / Diom / Elisabeth Baillon / Emmanuelle Cadet / Éric Beauplace / Estela
Currao / Isabelle Morellet / Jean-Pierre Labesse / Jean-Louis Brunati /
Karine Langevin KJL / Mehnoush Modonpour / Ophélie Hugounenq /Raexsyaf Arrahman / SCOWCZA
/ SLM. Sylvie LeMennChabot / Ticha Vandewerve /Véronique Parra / Virginie
Paoli / Yasmina Kijek / Zou

PCE – Paris
Collage Ensemble

Notre groupe,
créé en 2023, rassemble 8 collagistes aux créations très diverses. Notre point
commun : les papiers de toutes sortes, déchirés ou découpés minutieusement,
voire sculptés. Depuis trois ans nous collaborons sur des projets inspirants,
mettons en œuvre des expositions. “Entre Surface” est notre deuxième
collaboration avec le New York Collage Ensemble dont l’une d’entre nous est
membre et l’Hybrid’s Crib.

Artistes exposants : Anissa Nossay /
Fabrice Coltro / La Parlange / Michèle
Coudert / Milkisa / Roman Gabes / Spot Phelizon

NYCE – NY Collage
Ensemble

Le New York
Collage Ensemble (NYCE), fondé en 2020, a pour mission de rassembler une
communauté d’artistes collagistes susceptibles d’échanger, de collaborer et de
s’inspirer mutuellement. Afin de mener à bien cet objectif, NYCE associe des
artistes dont les carrières et les styles sont variés et dont le travail
s’appuie sur des techniques diverses, du tissu au travail digital en passant
par la création analogique.

Artistes exposants : Amy Putman / Isabelle Milkoff / Meghan Larimer /Orit Tenzer
/ Susan Lerner

Catalogue : https://heyzine.com/flip-book/f2d41ebdf6.html

L’exposition Entre Surface, organisée en collaboration entre Hybrid’s Crib, NYCE et PCE, propose une exploration à la fois sensorielle et conceptuelle de la matière dans la création contemporaine.
Du vendredi 29 mai 2026 au samedi 06 juin 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h30 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T14:30:00+02:00_2026-05-29T19:00:00+02:00;2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-05-31T14:30:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00;2026-06-02T14:30:00+02:00_2026-06-02T19:00:00+02:00;2026-06-03T14:30:00+02:00_2026-06-03T19:00:00+02:00;2026-06-04T14:30:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T14:30:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T14:30:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00

Galerie Étienne De Causans 25 rue de seine  75006 Paris
https://www.hybridscrib.com


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