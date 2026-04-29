Les petites gueules : Fanfare et RAP Mairie du 11e arrondissement PARIS

La classe de fanfare du conservatoire Charles Munch dirigée par Philippe Georges, présente le travail de l’année avec Petite Gueule : Manon Guibert. Une performance qui allie rap et cuivres.

Petite Gueule en RAP et les élèves âgés de 7 à 15 ans en Fanfare sur le parvis de la mairie du 11ème

Le samedi 20 juin 2026

de 18h30 à 19h00

Le jeudi 28 mai 2026

de 18h00 à 18h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T18:00:00+02:00_2026-05-28T18:30:00+02:00;2026-06-20T18:30:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

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