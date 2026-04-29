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Les petites gueules : Fanfare et RAP Mairie du 11e arrondissement PARIS

Les petites gueules : Fanfare et RAP Mairie du 11e arrondissement PARIS

Les petites gueules : Fanfare et RAP Mairie du 11e arrondissement PARIS jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Mairie du 11e arrondissement

Adresse : 12 Place Léon Blum

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles</p>

La classe de fanfare du conservatoire Charles Munch dirigée par Philippe Georges, présente le travail de l’année avec Petite Gueule : Manon Guibert. Une performance qui allie rap et cuivres.

Petite Gueule en RAP et les élèves âgés de 7 à 15 ans en Fanfare sur le parvis de la mairie du 11ème
Le samedi 20 juin 2026
de 18h30 à 19h00
Le jeudi 28 mai 2026
de 18h00 à 18h30
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T18:00:00+02:00_2026-05-28T18:30:00+02:00;2026-06-20T18:30:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum  75011 PARIS
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