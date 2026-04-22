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Macbeth by William Shakespeare Cité Universitaire de Paris – Jardins de la Fondation Deutsch de la Meurthe Paris

Macbeth by William Shakespeare Cité Universitaire de Paris – Jardins de la Fondation Deutsch de la Meurthe Paris

Macbeth by William Shakespeare Cité Universitaire de Paris – Jardins de la Fondation Deutsch de la Meurthe Paris jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Cité Universitaire de Paris - Jardins de la Fondation Deutsch de la Meurthe

Adresse : 7 Boulevard Jourdan

Ville : 75104 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Macbeth à Paris – Théâtre en anglais en plein air

Cité Universitaire de Paris (75014)

Jardins de la Fondation Deutsch de la Meurthe

Spectacle entièrement en anglais, production internationale qui mêle théâtre musical, danse, images visuelles pour créer une version dynamique de Macbeth, à la fois originale et fidèle à l’esprit de Shakespeare. Musique originale de Paul Flush, avec des chants et des percussions au plateau. Il s’agit d’une production très physique, chorégraphiée, qui met l’accent sur le surnaturel et va au cœur de l’univers de Shakespeare. Comédiens anglophones natifs, produite par Le Théâtre du Héron.

Informations supplémentaires:

https://www.artednet.com/shakespeare-macbeth

Macbeth à Paris, théâtre en anglais en plein air, à la Cité Universitaire de Paris le 28 mai.
Le jeudi 28 mai 2026
de 18h30 à 21h00
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-29T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T18:30:00+02:00_2026-05-28T21:00:00+02:00

Cité Universitaire de Paris – Jardins de la Fondation Deutsch de la Meurthe 7 Boulevard Jourdan  75104 Paris
+33780781466 fed@artednet.com


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