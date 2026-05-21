Exposition : KERASCOËT – Écouter les images Galerie 9e art Paris
Exposition : KERASCOËT – Écouter les images Galerie 9e art Paris jeudi 28 mai 2026.
Marie Pommepuy et Sébastien Cosset forment le duo de
dessinateurs Kerascoët et travaillent ensemble depuis maintenant plus de 20
ans.
Ce printemps, ils exposent à la Galerie 9e Art une sélection
de planches de leurs dernières publications.
D’Au Chant des Grenouilles à Foudroyants, ce duo d’artistes
vous invite à admirer leurs œuvres et à découvrir leur travail de narration
visuelle autant en noir & blanc qu’en couleurs !
Vernissage le jeudi 28/05/2026 à partir de 18h en présence
de Sébastien Cosset
Les Kerascoët ont connu de nombreux succès avec leurs bandes
dessinées destinées à un public adulte. Ces dernières années, ils s’attachent à
mettre en image des récits destinés au grand public, dans la grande tradition
de la bande dessinée, de 7 à 77 ans.
C’est ainsi qu’ils s’associent à Flore Vesco pour
l’adaptation de son roman De Cape et de Mots en 2022 et qu’ils se lancent dans
l’aventure de Foudroyants avec le scénario de Mathieu Bruniat. En parallèle,
ils participent à la série Au Chant des Grenouilles de Barbara Canepa pour le
4e tome de la série.
À la même époque, Marie Kerascoët publie avec Guillaume
Bianco les tomes de Nunuche en prêtant ses encres aux aventures de Zoé et son
petit chien.
Ils s’adaptent avec fluidité aux différents récits des
scénaristes avec qui ils travaillent tout en proposant des compositions
ambitieuses où les images font résonner les histoires qui nous sont contées,
avec ou sans paroles.
Traits déliés, noirs intense, couleurs douces et
architectures ambitieuses forment les œuvres que vous pourrez découvrir à la
galerie.
Posez-vous et apprenez de nouveau à rêver d’aventures,
qu’elles soient dans la forêt d’à côté, dans la cour de récréation ou dans des
îles mystérieuses.
La Galerie 9e art vous invite à voyager avec les héros des bandes dessinées des Kerascoët ! À travers planches et illustrations, embarquez dans l’aventure des albums de Foudroyants, Au Chant des Grenouilles, Nunuche, De Cape et de Mots ou Beauté.
Le jeudi 28 mai 2026
de 18h00 à 21h00
Du vendredi 29 mai 2026 au samedi 20 juin 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 14h00 à 19h00
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 11h00 à 13h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T18:00:00+02:00_2026-05-28T21:00:00+02:00;2026-05-29T11:00:00+02:00_2026-05-29T13:00:00+02:00;2026-05-29T14:00:00+02:00_2026-05-29T19:00:00+02:00;2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T13:00:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-06-03T11:00:00+02:00_2026-06-03T13:00:00+02:00;2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T19:00:00+02:00;2026-06-04T11:00:00+02:00_2026-06-04T13:00:00+02:00;2026-06-04T14:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T11:00:00+02:00_2026-06-05T13:00:00+02:00;2026-06-05T14:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T13:00:00+02:00;2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-10T11:00:00+02:00_2026-06-10T13:00:00+02:00;2026-06-10T14:00:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00;2026-06-11T11:00:00+02:00_2026-06-11T13:00:00+02:00;2026-06-11T14:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00;2026-06-12T11:00:00+02:00_2026-06-12T13:00:00+02:00;2026-06-12T14:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T13:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-17T11:00:00+02:00_2026-06-17T13:00:00+02:00;2026-06-17T14:00:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-18T11:00:00+02:00_2026-06-18T13:00:00+02:00;2026-06-18T14:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00;2026-06-19T11:00:00+02:00_2026-06-19T13:00:00+02:00;2026-06-19T14:00:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T13:00:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00
Galerie 9e art 4, rue Crétet 75009 Paris
https://www.galerie9art.fr/index.php?content=exhib&exhib=521 +33983210384 contact@galerie9art.fr https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art
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