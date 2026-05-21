Exposition : KERASCOËT – Écouter les images Galerie 9e art Paris

Marie Pommepuy et Sébastien Cosset forment le duo de

dessinateurs Kerascoët et travaillent ensemble depuis maintenant plus de 20

ans.

Ce printemps, ils exposent à la Galerie 9e Art une sélection

de planches de leurs dernières publications.

D’Au Chant des Grenouilles à Foudroyants, ce duo d’artistes

vous invite à admirer leurs œuvres et à découvrir leur travail de narration

visuelle autant en noir & blanc qu’en couleurs !

Vernissage le jeudi 28/05/2026 à partir de 18h en présence

de Sébastien Cosset

Les Kerascoët ont connu de nombreux succès avec leurs bandes

dessinées destinées à un public adulte. Ces dernières années, ils s’attachent à

mettre en image des récits destinés au grand public, dans la grande tradition

de la bande dessinée, de 7 à 77 ans.

C’est ainsi qu’ils s’associent à Flore Vesco pour

l’adaptation de son roman De Cape et de Mots en 2022 et qu’ils se lancent dans

l’aventure de Foudroyants avec le scénario de Mathieu Bruniat. En parallèle,

ils participent à la série Au Chant des Grenouilles de Barbara Canepa pour le

4e tome de la série.

À la même époque, Marie Kerascoët publie avec Guillaume

Bianco les tomes de Nunuche en prêtant ses encres aux aventures de Zoé et son

petit chien.

Ils s’adaptent avec fluidité aux différents récits des

scénaristes avec qui ils travaillent tout en proposant des compositions

ambitieuses où les images font résonner les histoires qui nous sont contées,

avec ou sans paroles.

Traits déliés, noirs intense, couleurs douces et

architectures ambitieuses forment les œuvres que vous pourrez découvrir à la

galerie.

Posez-vous et apprenez de nouveau à rêver d’aventures,

qu’elles soient dans la forêt d’à côté, dans la cour de récréation ou dans des

îles mystérieuses.

La Galerie 9e art vous invite à voyager avec les héros des bandes dessinées des Kerascoët ! À travers planches et illustrations, embarquez dans l’aventure des albums de Foudroyants, Au Chant des Grenouilles, Nunuche, De Cape et de Mots ou Beauté.

Le jeudi 28 mai 2026

de 18h00 à 21h00

Du vendredi 29 mai 2026 au samedi 20 juin 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T18:00:00+02:00_2026-05-28T21:00:00+02:00;2026-05-29T11:00:00+02:00_2026-05-29T13:00:00+02:00;2026-05-29T14:00:00+02:00_2026-05-29T19:00:00+02:00;2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T13:00:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-06-03T11:00:00+02:00_2026-06-03T13:00:00+02:00;2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T19:00:00+02:00;2026-06-04T11:00:00+02:00_2026-06-04T13:00:00+02:00;2026-06-04T14:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T11:00:00+02:00_2026-06-05T13:00:00+02:00;2026-06-05T14:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T13:00:00+02:00;2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-10T11:00:00+02:00_2026-06-10T13:00:00+02:00;2026-06-10T14:00:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00;2026-06-11T11:00:00+02:00_2026-06-11T13:00:00+02:00;2026-06-11T14:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00;2026-06-12T11:00:00+02:00_2026-06-12T13:00:00+02:00;2026-06-12T14:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T13:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-17T11:00:00+02:00_2026-06-17T13:00:00+02:00;2026-06-17T14:00:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-18T11:00:00+02:00_2026-06-18T13:00:00+02:00;2026-06-18T14:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00;2026-06-19T11:00:00+02:00_2026-06-19T13:00:00+02:00;2026-06-19T14:00:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T13:00:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00

Galerie 9e art 4, rue Crétet 75009 Paris

https://www.galerie9art.fr/index.php?content=exhib&exhib=521 +33983210384 contact@galerie9art.fr https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art



Afficher la carte du lieu Galerie 9e art et trouvez le meilleur itinéraire

