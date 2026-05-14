LES PETITES GUEULES Parvis de la Mairie du 11e Arrdt. PARIS
LES PETITES GUEULES Parvis de la Mairie du 11e Arrdt. PARIS jeudi 28 mai 2026.
Après un an de travail avec la classe fanfare du conservatoire Charles Münch, Petite Gueule et les élèves âgés de 7 à 15 ans nous offrent un concert atypique. Une performance qui allie rap et cuivres, une découverte pleine de fraicheur. Autrice, compositrice, interprète, Petite Gueule rap’ comme elle parle pour viser en plein coeur. Après un 1er album coup de coeur de l’académie Charles Cros, elle vient de sortir son 2ème album « L’ÉTREINTE ». La rappeuse comédienne et musicienne, à la fougue et l’authenticité communicatives, a travaillé toute l’année avec les élèves de la fanfare du conservatoire Charles Münch pour préparer un live inédit où pour cette fois Petites Gueules se conjugue au pluriel !
Ça va être grand !
En savoir plus sur Petite Gueule :
Dans le cadre de la 30e édition du Festival Onze Bouge, toujours ! venez assister à un concert à couper le souffle.
Le jeudi 28 mai 2026
de 18h00 à 18h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-28T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T18:00:00+02:00_2026-05-28T18:30:00+02:00
Parvis de la Mairie du 11e Arrdt. 12 Place Léon Blum 75011 PARIS
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