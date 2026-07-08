CANALETTO, CHANTS DE NOËL DU MONDE Béziers
dimanche 6 décembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
CANALETTO, CHANTS DE NOËL DU MONDE
Place de la Madeleine Béziers Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Un voyage musical au rythme des plus beaux chants de Noël.
Le groupe Canaletto vous invite à un voyage musical à la découverte des plus beaux chants de Noël venus des quatre coins du monde.
Réservation conseillée. .
Place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English :
A musical journey set to the rhythm of the most beautiful Christmas carols.
L’événement CANALETTO, CHANTS DE NOËL DU MONDE Béziers a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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