Informations pratiques

Béziers

CANALETTO, CHANTS DE NOËL DU MONDE

Place de la Madeleine Béziers Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Un voyage musical au rythme des plus beaux chants de Noël.

Le groupe Canaletto vous invite à un voyage musical à la découverte des plus beaux chants de Noël venus des quatre coins du monde.

Réservation conseillée. .

Place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

A musical journey set to the rhythm of the most beautiful Christmas carols.

L’événement CANALETTO, CHANTS DE NOËL DU MONDE Béziers a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34