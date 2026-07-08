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AGENDA · Chilhac

Canapés et cocooning à Helmouth Chilhac

lundi 27 juillet 2026 · Chilhac

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Association Helmouth
Ville
43380 Chilhac
Département
Haute-Loire
Tarif

Chilhac

Canapés et cocooning à Helmouth

Association Helmouth Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:30:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

19h00 Repas partagé
21h00: Ciné surprise
Soirée à l’ambiance conviviale et amicale
  .

Association Helmouth Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 97 05 88  contact@helmouth.fr

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English :

7:00 p.m.: Potluck dinner
9:00 p.m.: Surprise movie
An evening with a warm and friendly atmosphere

L’événement Canapés et cocooning à Helmouth Chilhac a été mis à jour le 2026-06-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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