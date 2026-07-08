Informations pratiques

Chilhac

Canapés et cocooning à Helmouth

Association Helmouth Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 19:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

19h00 Repas partagé

21h00: Ciné surprise

Soirée à l’ambiance conviviale et amicale

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Association Helmouth Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 97 05 88 contact@helmouth.fr

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English :

7:00 p.m.: Potluck dinner

9:00 p.m.: Surprise movie

An evening with a warm and friendly atmosphere

L’événement Canapés et cocooning à Helmouth Chilhac a été mis à jour le 2026-06-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier