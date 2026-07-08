Canapés et cocooning à Helmouth Chilhac
lundi 27 juillet 2026 · Chilhac
Informations pratiques
Chilhac
Canapés et cocooning à Helmouth
Association Helmouth Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
19h00 Repas partagé
21h00: Ciné surprise
Soirée à l’ambiance conviviale et amicale
.
Association Helmouth Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 97 05 88 contact@helmouth.fr
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English :
7:00 p.m.: Potluck dinner
9:00 p.m.: Surprise movie
An evening with a warm and friendly atmosphere
L’événement Canapés et cocooning à Helmouth Chilhac a été mis à jour le 2026-06-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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