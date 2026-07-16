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AGENDA · Panazol

Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Le Rok Panazol

vendredi 18 décembre 2026 · Le Rok · Panazol

Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Le Rok Panazol

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Le Rok
Adresse
16 Avenue du Président Vincent Auriol
Ville
87350 Panazol
Département
Haute-Vienne
Tarif
44 44 Tarif de base plein tarif

Panazol

Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne

Tarif : 44 – 44 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 21:00:00
fin : 2027-02-20

Date(s) :
2026-12-18 2027-02-20

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.

Le concert dure environ 60 minutes. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis.
Accès PMR disponible pour cet événement

Renseignement et réservation en ligne sur le site (en lien).   .

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons

L’événement Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Panazol a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole