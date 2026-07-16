Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Le Rok Panazol

Informations pratiques

Panazol

Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne

Tarif : 44 – 44 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 21:00:00

fin : 2027-02-20

Date(s) :

2026-12-18 2027-02-20

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.

Le concert dure environ 60 minutes. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis.

Accès PMR disponible pour cet événement

Renseignement et réservation en ligne sur le site (en lien). .

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons

L’événement Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Panazol a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole