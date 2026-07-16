Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Le Rok Panazol
vendredi 18 décembre 2026 · Le Rok · Panazol
Informations pratiques
Panazol
Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons
Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne
Tarif : 44 – 44 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 21:00:00
fin : 2027-02-20
Date(s) :
2026-12-18 2027-02-20
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
Le concert dure environ 60 minutes. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis.
Accès PMR disponible pour cet événement
Renseignement et réservation en ligne sur le site (en lien). .
Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons
L’événement Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Panazol a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole