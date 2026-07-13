Informations pratiques

Panazol

Fête de la Pomme de Terre

Panazol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

La Fête de la pomme de terre revient à Panazol !

Venez partager une journée conviviale et gourmande autour d’un produit emblématique du terroir lors de la traditionnelle Fête de la pomme de terre de Panazol. Au programme vente de pommes de terre, marché de producteurs et d’artisans, découvertes culinaires, animations pour petits et grands, exposition de matériel ancien, concours d’épluchage et bien d’autres surprises.

Un rendez-vous familial et chaleureux où se mêlent traditions, gourmandise et bonne humeur. L’occasion idéale de rencontrer les acteurs locaux, de découvrir des savoir-faire et de profiter d’un moment festif autour d’une spécialité incontournable. .

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 70

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English : Fête de la Pomme de Terre

L’événement Fête de la Pomme de Terre Panazol a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Limoges Métropole