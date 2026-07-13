UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Panazol

Festival de l’Agriculture Panazol

samedi 19 septembre 2026 · Panazol

Festival de l’Agriculture Panazol

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
87350 Panazol
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Panazol

Festival de l’Agriculture

Panazol Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le Festival de l’Agriculture et de l’Élevage revient à Panazol !
Le temps d’un week-end, Panazol met à l’honneur le monde agricole à travers un événement convivial et familial. Découvrez la richesse des savoir-faire locaux, rencontrez les éleveurs et producteurs du territoire et profitez de nombreuses animations concours d’animaux, mini-ferme, marché de producteurs, démonstrations, restauration et spectacles. Petits et grands pourront partager un moment de découverte et d’échange autour des métiers de l’agriculture et des produits du terroir. Un rendez-vous incontournable pour célébrer le patrimoine agricole de la Haute-Vienne dans une ambiance chaleureuse et festive.   .

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de l’Agriculture

L’événement Festival de l’Agriculture Panazol a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Panazol (Haute-Vienne)