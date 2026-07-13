Festival de l’Agriculture Panazol
samedi 19 septembre 2026 · Panazol
Informations pratiques
Panazol
Festival de l’Agriculture
Panazol Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Festival de l’Agriculture et de l’Élevage revient à Panazol !
Le temps d’un week-end, Panazol met à l’honneur le monde agricole à travers un événement convivial et familial. Découvrez la richesse des savoir-faire locaux, rencontrez les éleveurs et producteurs du territoire et profitez de nombreuses animations concours d’animaux, mini-ferme, marché de producteurs, démonstrations, restauration et spectacles. Petits et grands pourront partager un moment de découverte et d’échange autour des métiers de l’agriculture et des produits du terroir. Un rendez-vous incontournable pour célébrer le patrimoine agricole de la Haute-Vienne dans une ambiance chaleureuse et festive. .
Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 70
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English : Festival de l’Agriculture
L’événement Festival de l’Agriculture Panazol a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Limoges Métropole
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