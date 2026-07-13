Informations pratiques

Panazol

Festival de l’Agriculture

Panazol Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Festival de l’Agriculture et de l’Élevage revient à Panazol !

Le temps d’un week-end, Panazol met à l’honneur le monde agricole à travers un événement convivial et familial. Découvrez la richesse des savoir-faire locaux, rencontrez les éleveurs et producteurs du territoire et profitez de nombreuses animations concours d’animaux, mini-ferme, marché de producteurs, démonstrations, restauration et spectacles. Petits et grands pourront partager un moment de découverte et d’échange autour des métiers de l’agriculture et des produits du terroir. Un rendez-vous incontournable pour célébrer le patrimoine agricole de la Haute-Vienne dans une ambiance chaleureuse et festive. .

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 70

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English : Festival de l’Agriculture

L’événement Festival de l’Agriculture Panazol a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Limoges Métropole