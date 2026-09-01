Informations pratiques

Panazol

Fête de la Bière

Panazol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La Fête de la Bière est un rendez-vous festif et convivial qui met à l’honneur les saveurs brassicoles et les produits du terroir dans une ambiance chaleureuse. Ouvert à tous, l’événement réunit brasseurs, restauration et animations musicales afin de partager un moment de détente entre amis ou en famille. Les visiteurs peuvent découvrir différentes bières, profiter d’une offre de restauration variée et participer à une soirée rythmée par des concerts et des animations. Pensée comme un moment de partage et de convivialité, cette manifestation invite à découvrir les savoir-faire locaux tout en profitant d’une atmosphère festive et accessible à tous. .

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 70 mairie@mairie-panazol.fr

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English : Fête de la Bière

L’événement Fête de la Bière Panazol a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Limoges Métropole