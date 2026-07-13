Panazol fête la Science Panazol
vendredi 2 octobre 2026 · Panazol
Informations pratiques
Panazol
Panazol fête la Science
Panazol Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-12
Date(s) :
2026-10-02
La Fête de la Science s’invite à Panazol !
La Ville de Panazol participe à la Fête de la Science, un grand rendez-vous national qui invite petits et grands à découvrir les sciences de manière ludique et accessible.
Pour cette édition placée sous le thème Saveurs savantes , la cuisine, le goût et l’alimentation seront explorés sous un regard scientifique à travers une programmation d’animations proposée à la médiathèque Jean-Paul Duret, à la Micro-Folie Cité numérique de Panazol et à l’Accueil de loisirs Jules Verne.
Organisées en partenariat avec Récréasciences, ces animations gratuites permettront aux scolaires comme au grand public de s’éveiller aux sciences autrement, à travers des ateliers, découvertes et expériences. .
Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 70
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English : Panazol fête la Science
L’événement Panazol fête la Science Panazol a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Limoges Métropole
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