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AGENDA · Panazol

Panazol fête la Science Panazol

vendredi 2 octobre 2026 · Panazol

Panazol fête la Science Panazol

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Ville
87350 Panazol
Département
Haute-Vienne
Tarif

Panazol

Panazol fête la Science

Panazol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-12

Date(s) :
2026-10-02

La Fête de la Science s’invite à Panazol !
La Ville de Panazol participe à la Fête de la Science, un grand rendez-vous national qui invite petits et grands à découvrir les sciences de manière ludique et accessible.
Pour cette édition placée sous le thème Saveurs savantes , la cuisine, le goût et l’alimentation seront explorés sous un regard scientifique à travers une programmation d’animations proposée à la médiathèque Jean-Paul Duret, à la Micro-Folie Cité numérique de Panazol et à l’Accueil de loisirs Jules Verne.
Organisées en partenariat avec Récréasciences, ces animations gratuites permettront aux scolaires comme au grand public de s’éveiller aux sciences autrement, à travers des ateliers, découvertes et expériences.   .

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 70 

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English : Panazol fête la Science

L’événement Panazol fête la Science Panazol a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Limoges Métropole

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